Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gençten 7 Hastaya Organ Bağışı

Balıkesir'de motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Arda Üçdoğruk'un organları, 7 hastaya nakledilecek.

Merkez Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2. Kapı kavşağında iki gün önce otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Üçdoğruk'un beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin organ bağışında bulunmasının ardından Üçdoğruk'un kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, akciğeri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, karaciğeri ve iki böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, korneaları ise nakil bekleyen hastalara gönderilerek umut oldu.

Ameliyathane Sorumlu Hekimi ve Organ-Doku Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Kılınç, gencin annesi ve babasının bu onurlu kararı aldıklarını belirtti.

Ailenin organ bekleyen hastalara umut olmak istediğini dile getiren Kılınç, "Hastamızın 7 organını bağışlayarak bekleyen 7 hastaya umut oldular. Dün akşam toplanan ekibimiz bu sabah ameliyatlara başladı ve 5 saat süren ameliyat sonucu tüm organlar alındı ve nakil edilmek üzere diğer şehirlerimize doğru yola çıktı. Organ bağışı bir insana sadece sağlık değil, hayat, umut ve gelecek verir, bir çocuk için ilk adım bir baba için ikinci bir şans bir anne için yeni bir nefes olabilir. Organ bağışında bulunmayı unutmayalım." ifadesini kullandı.

Organ bağışına karar veren ailenin babası Mahmut Üçdoğruk, "Hem sevinçliyim hem üzüntülüyüm. Üzüntülüyüm çünkü evladım gitti ama sevinçliyim 7 cana can verdik. Keşke daha elimizden başka bir şey daha gelse ama elimizden başka bir şey gelmiyor." dedi.

Anne Aysun Karaca da "Biz 7 kişiye umut ve nefes olduk. Günlerdir evladımızın nefes almasını istedik. İnşallah organları alanlar bizimle iletişime geçmek isterler, ben evladımın kalbinin kimde attığını bilmek tanışmak istiyorum. Artık benim 7 evladım daha var." diye konuştu.