Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Doğum Gününde Toprağa Verildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mustafa Kaan Orhan, doğum gününde toprağa verildi. İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden Orhan için Gürsu ilçesindeki Kurtuluş Camisi'nde tören düzenlendi. Orhan'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mustafa Işık, Orhan'ın yakınları ve arkadaşları katıldı. Kazayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Orhan'ın arkasında yolcu olarak herhangi bir kişinin bulunmadığını tespit etti. Kazada yaşamını yitiren diğer kişi olan Şerife Bozdağ'ın durumu ise araştırılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosiklet kazasında yaşamını yitiren 2 kişiden 27 yaşındaki Mustafa Kaan Orhan, doğum gününde toprağa verildi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden Orhan için Gürsu ilçesindeki Kurtuluş Camisi'nde tören düzenlendi.

Orhan'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

Orhan'ın, Gürsu Belediye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Hasan Orhan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Cenazeye CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mustafa Işık, Orhan'ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kazayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, en son bir benzin istasyonu kamerasında yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Orhan'ın arkasında yolcu olarak herhangi bir kişinin bulunmadığını tespit etti.

Kazada yaşamını yitiren diğer kişi olan Şerife Bozdağ'ın (50) daha sonra mı motosiklete bindiği yoksa otoyolda yaya olarak mı bulunduğu araştırılıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyreden Mustafa Kaan Orhan idaresindeki 16 AZD 714 plakalı motosiklet, 4 Temmuz gece saatlerinde Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrilmişti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine götürülen Orhan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sağlık ekipleri, kazada sürüklenen motosikletin yakınlarında bulunan Şerife Bozdağ'ın da yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, saat 00.00'dan sonra doğum gününü Görükle Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla kutlayabilmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenilmişti.