Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı yolda beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Hüseyin Burak K. yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde, Hüseyin Burak K. (24) idaresindeki 34 FYK 450 plakalı motosiklet çökme nedeniyle beton bariyerlerle trafiğe kapatılan alana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen beton bariyerlerden biri sürücünün başına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
