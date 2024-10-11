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Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Umut Kılıçaslan Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Umut Kılıçaslan Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 Ekim'de motosiklet kazası geçirerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Umut Kılıçaslan, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu motosiklet kaldırıma çarptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosikletinden düşerek ağır yaralanan Umut Kılıçaslan (35), 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Ereğli ilçesi, Devrek yol ayrımı kavşağında 6 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında Umut Kılıçaslan'ın kullandığı 67 ACB 684 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü asfaltta kayarak kaldırıma çarpıp durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Umut Kılıçarslan özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Kılıçaslan, 5 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları olayın üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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