Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde motosikletinin bariyere çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Can Öztekin (23), tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Ekim'de Biga- Çan kara yolunda meydana geldi. Ahmet Can Öztekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ise bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Can Öztekin, dün, 23 gün sonra hayatını kaybetti.