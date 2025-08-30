Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Meriç Yeter (41) hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Aktaş (26) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mesudiye ilçesi Çukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Meriç Yeter'in kontrolünü yitirdiği 24 AAH 647 plakalı motosiklet devrildi. Meriç Yeter ve yanındaki Mehmet Aktaş, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Meriç Yeter'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Aktaş ise kaldırıldığı Mesudiye Devlet Hastanesi'nden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.