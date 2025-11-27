Haberler

Motosiklet Kazası İddiasıyla Arkadaşını Öldüren Sanığın Duruşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, borç meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda arkadaşı Timur İpçi'yi vuran Fatih Ünal, savunmasında tüfeğin kazara ateş aldığını iddia etti. Duruşmada tanık jandarma personelinin ifadesi alınarak dava ertelendi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde arkadaşı Timur İpçi'yi (43) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Fatih Ünal (47), ilk duruşmadaki savunmasında, "Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip, düşünce tüfek ateş aldı ve göğsünden vuruldu" dedi.

Olay, 27 Nisan'da saat 15.00 sıralarında Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ünal arasında iddiaya göre; borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Ünal, pompalı tüfekle İpçi'ye ateş edip, göğsünden vurdu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Timur İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İpçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gözaltına alınan Fatih Ünal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TÜFEK TEMİZLEMEK İÇİN BULUŞTUK'

Tutuklu sanık Fatih Ünal hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ünal, davanın ilk duruşmasında heyet karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Fatih Ünal, savunmasında olay günü arkadaşı Timur İpçi ile tüfek temizlemek için bir araya geldiklerini, tüfeklerin uç kısmına güçlendirici taktıklarını söyledi. Ünal, "Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip, düşünce tüfek ateş aldı ve göğsünden vuruldu" dedi.

JANDARMA PERSONELİ DİNLENDİ

Duruşmada Fatih Ünal'ın olaydan sonra aradığı jandarma personeli ise tanık olarak dinlendi. Tanık jandarma personeli ifadesinde, "Fatih'ten zaman zaman bilgi alıyorduk. Olay günü beni aradığında sarhoştu. 'Timur'u vurdum, gel. Ambulansı da aradım' dedi. Ekip arkadaşlarımla olay yerine gittiğimizde Timur ölmüştü, ambulans da gelmişti" diye konuştu. Sanık Ünal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilip, dava erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.