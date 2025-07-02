Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde F.C. idaresindeki 54 ANF 764 plakalı motosiklet, caddeye çıkan 54 HT 297 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü ve yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcunun otomobilin üzerinden yola savrulmaları ile çevredekilerin yarım için koşması yer alıyor.