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Motosiklet kasklı şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı

Motosiklet kasklı şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı
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MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde Emre Kanık (25), uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Emre Kanık (25), uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Motosiklet kaskı taktığı belirlenen saldırgan aranıyor.

Olay, Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Emre Kanık, arkadaşlarıyla yemek yediği bir restoranın önünde yanına koşarak yaklaşan motosiklet kaskı takan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 3 kurşun isabet eden Kanık yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kanık, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kanık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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