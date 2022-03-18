MOTORLU NAKLİYECİLERDEN UKOME'YE ÇAĞRI BİR KEZ DE BİZİM İÇİN TOPLANIN

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'teki Ordu Caddesi'nin trafiğe kapatılması motorlu nakliyecileri isyan ettirdi. Nakliyeciler, bugün Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Sözcü olarak konuşan Erdal Altuntaş, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bir kere de nakliyeciler ve taşımacılar için toplansın. Laleli esnafı, kargocu, taşımacılar mağdur dedi.

UKOME kararıyla 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Laleli'de yaya alanı ve sokaklara iki tekerlekli yük taşıma araçlarıyla, elektrikli ve motorlu motosikletlerin girişi yasaklanmıştı. Yürürlüğe giren kararla birlikte nakliyeciler işlerinin aksadığını belirterek bugün Beyazıt Meydanı'nda kararı protesto etmek için toplandı. Nakliyeciler, motorlarına el konulduğunu, ceza kesildiğini ve yasal yollarla haklarını aradıklarını da belirtti.

BELEDİYENİN DAYATTIĞI ARAÇLARI ALIYORUZ DEDİK; ALMAYIN DEDİLER

Beyazıt ve Laleli'deki motorcuların temsilcisi ve sözcüsü olarak açıklama yapan Erdal Altuntaş, Beyazıt, Aksaray komple trafiğe kapatıldı ve motorlar, el arabaları yasaklandı. İstenilen araçları alamayız, bu araçlar trafiğe kapalı alanlarda kullanılamaz, bizim istediğimiz yere bu araçlar gitmez diye biz ısrarla söylememize rağmen bunlar bize ısrarla bunu dayattılar. Bunun araştırmasını yaptık. Belediyeye gittik ve bizi oyaladılar. İlk önerdiğimiz araçlar uymadı, ikinci getirdiğimiz araçlar biraz daha pahalı olmasına rağmen uydu. Yükümüzü de çekerdi ve onların istediği seviyedeydi. Biz araçları denedik, kişileri de bir araya getirdik, 'biz alıcıyız' dedik. Fatih Belediyesi başkan yardımcısı bize projenin iptal olduğunu söyledi. Projenin iptal olduğu söylendi ama UKOME'den çıkmış bir karar yok. Belediyenin bize dayattığı arabayı biz alıyoruz dememize rağmen 'şu an almayın' diyerek işi yokuşa sürüyor. Bizim önerimiz var. 40 bin liralık, bizim işimizi gören arabalar var, yine tek tip yapalım, elektrikli olsun ve kayıt altına alınsın diye konuştu.

ESNAF, KARGOCU VE TAŞIMACI MAĞDUR

Fatih'in İstanbul'un merkezi ve ticaret alanı olduğunu söyleyen Altuntaş, Burada ticaret yapılıyor ve bu yükün gitmesi lazım. Laleli esnafı, kargocu, taşımacı mağdur. Buna çözüm üretmemişler dedi.

BOŞLUĞUN DOLDURULMASINI İSTİYORUZ; UKOME BİZİM İÇİN TOPLANSIN

Korkuları olduğunu ifade eden Altuntaş, Bizim korkularımız var. Bunu tek ele alıp zengin şirkete verecekler ya da belediyenin bünyesi altına alıp çalıştıracaklar. Bu kadar emekçinin emeğini yok sayacaklar. UKOME taksiciler için 50 kere toplandı, bir kere de nakliyeciler ve taşımacılar için toplansınlar. Düzenlemeyi gözden geçirsinler ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ SESİMİZE SES VERSİN

Yıllardır burada taşımacılık yaptıklarını belirten Altuntaş, El arabasını alan Afrikalılar, Özbekler sokağa koşmuş. Biz burada yıllardır taşımacıyız. Biz bu boşluğun doldurulmasını istiyoruz. Ters denilen şey yaşanıyor ve yasak olan el arabası ile motor kaçak göçek çalışıyor, öbürleri çalışmıyor. Çoğumuzun motoru hala bağlı, çalışamıyoruz. Taşımacılık şu an burada yapılmıyor, durmuş vaziyette. Belediye Başkanı bizim sesimize ses versin, emekçilerin hakkını kollasın dedi.