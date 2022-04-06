MOTORİZE RAMAZAN DAVULCULARI

ULA, MUĞLA (DHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ramazan davulcuları 8 yıldır motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşı sahura kaldırıyor. Davulculardan biri motosikleti sürerken diğeri motosiklet üzerinde ters oturup davulunu çalıyor.

Sahur vakti ilçedeki kahvede toplanan 18 davulcu, oruç tutanları uyandırmak için yaya olarak cadde ve sokaklara dağılıyor. 2 davulcu ise ilçenin uzak mahallerine ulaşmak için motosiklet kullanıyor. Davulculardan biri motosikleti sürerken diğeri arka tarafa ters oturarak davul çalıyor. Motosikletli 2 ramazan davulcusu sahurda yaklaşık 15 kilometre yol katediyor. Ramazan davulcuları, 8 yıldır motosiklet üzerinde davul çalıp vatandaşı sahur vakti uyandırıyor.

'UZAK SOKAKLARA MOTOSİKLETLİ DAVULCU'

Yıllardır ramazanda davul çaldığını anlatan Enver Ula, "Uzak sokaklara 2 motosikletli davulcumuz var. Uzak mahallelere sahurda yetişmek için motosikletli davulcularımızı gönderiyoruz. Bizler de oruç tutuyoruz. Motorize davulcularımız uzak mahallelerdeki görevinden sonra ibadetini yapıyor. Zorlukları da var. Geç saate kadar ayakta kalıyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Amacımız geleneklerimizi sürdürmek vatandaşların hayır duasını almak" dedi.

'DAVULCU SAYISI AZALDI'

Her yıl davulcu sayısının azaldığını bildiren Ula, "Geçen yıl 32 davulcumuz vardı. Ama şimdi sayı 18'e düştü. 7-8 motosikletli davulcumuz vardı. Ama davulcu sayımız azaldığı için motosikletli davulcu sayımız da azaldı. Motorize davulcumuz 2'ye düştü" diye konuştu.