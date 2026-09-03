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Motokuryenin Selamlaşma Kazası: Önündeki Araca Çarptı

Motokuryenin Selamlaşma Kazası: Önündeki Araca Çarptı
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Ankara Keçiören'de seyir halindeki bir motokurye, karşı yönden gelen meslektaşına el işareti yaparken önündeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç ve motosiklette hasar meydana geldi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, trafikte seyir halindeyken karşı yönden gelen meslektaşına el işareti yapan motokurye, önündeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ağustos'ta meydana geldi. General Tevfik Sağlam Caddesi'nde seyir halinde bulunan motokurye, karşı yönden gelen aynı firmada çalışan iş arkadaşı motokuryeyi fark ederek, o yöne bakıp el işareti yaptı. Bu sırada motokurye, önündeki araca çarptı. Motosiklette ve araçta hasar meydana geldi. Motokurye ise yara almadan kurtuldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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