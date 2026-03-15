Fahri müfettiş, trafikte tartıştığı motokuryeye 11 bin lira ceza uygulattı

Ankara Etimesgut'ta bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle yaşanan tartışma, darp ve ceza yazılmasıyla sonuçlandı. Motokurye Mahmut Cansev, sürücü S.A.'nın kendisine boğazını sıktığını iddia ederek şikayette bulundu.

ANKARA'da motokurye Mahmut Cansev (19) ile otomobil sürücüsü S.A. (35) arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Fahri müfettiş olduğu ortaya çıkan S.A.'nın düzenlediği tutanakla Cansev hakkında 'Trafiği tehlikeye düşürmek'ten 11 bin 629 TL ceza yazıldığı öne sürüldü.

Olay, Etimesgut ilçesinde 7 Şubat'ta meydana geldi. Motokurye Mahmut Cansev, trafikte otomobil sürücü S.A. yol verme nedeniyle tartıştı. Motokuryenin sağ çekmesini isteyen S.A., iddiaya göre otomobilinden inerek Cansev'i darbetti. Mahmut Cansev'in cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, S.A.'nın otomobilinden inerek motokuryenin üzerine doğru koştuğu ve boğazını sıktığı anlar yer aldı. Cansev'in darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine kendisini polis olarak tanıtan ancak fahri müfettiş olduğu öğrenilen S.A., iddiaya göre tutanak düzenleyip Mahmut Cansev'e 'Trafiği tehlikeye düşürmek'ten 11 bin 629 TL ceza uygulattı. Cansev ise S.A. hakkında kendisine küfrettiği ve boğazını sıktığı iddiasıyla şikayette bulundu. Savcılık soruşturmasında ifadesi alınan S.A. suçlamayı kabul etmediğini, motokuryenin küfredip, kendisini huzursuz ettiğini ileri sürdü. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

4 yıldır aktif olarak kuryelik yaptığını belirten Mahmut Cansev, "7 Şubat'ta 12.30 civarlarında işe gidiyordum. Etimesgut'ta sol şeritteyken bu araç bana korna basmaya başladı, arkamdan beni sıkıştırdı. Ben sağ şeride kaçayım derken, motorumun elcik tarafı aynasına çarptı. Aynasına çarpınca o da küfrederek 'Senin süreceğin motorun' gibisinden bir şey söyledi. Ben de 'Nasıl konuşuyorsun ağabey, temiz konuşsana sen' derken, 'Çek sağa polis' demeye başladı. Çektim sağa; ehliyetimi istedi. Kimliğini gösterince ben de verdim ehliyetimi. Ondan sonra arabasına binerek küfürler etti. Küfürler ederek uzaklaşmaya başladı. İleride trafikte ben de 'Sen polissin diye bana küfredemezsin. Ben senden şikayetçi olacağım' dedim. 'Olmazsan senin sülaleni' diye küfretmeye başladı. Küfredince ben de 'Çek sağa polis çağıracağım' dedim. Ondan sonra tekrar küfrederek emniyet şeridinin olduğu yerde 'Sağa çek' dedi. Ondan sonra koşarak geldi, direkt boğazıma sarıldı" dedi.

'ARKAMDAN CEZA GÖNDERDİ'

Cansev, S.A. boğazını sıktıktan sonra polis çağırarak şikayetçi olduğunu belirterek, "Şikayetçi olduktan sonra benim arkamdan ceza gönderdi" diye konuştu. S.A.'nın boğazına sarılmasının doğru olmadığını söyleyen Mahmut Cansev, "Darp raporu aldım, görüntüyü de sundum ama şikayetten hiçbir şey çıkmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
