Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
İsrail'de MOSSAD Başkanı David Barnea, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Trump ve Netanyahu'nun en son duymak isteyeceği açıklamayı yaptı. İsrail kabinesine brifing veren Barnea, İran'da rejim değişikliğinin muhtemelen bir yıl süreceğini öngördüğünü söyledi.

İsrail'in Mossad Başkanı Barnea, İran'da rejim değişikliğinin muhtemelen bir yıl süreceğini öngördü.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea, kabineye sunduğu son brifingde İran’daki rejim değişikliği beklentilerine dair dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

Barnea, İran’da mevcut yönetimin devrilmesinin ve köklü bir değişim yaşanmasının muhtemelen bir yılı bulabileceğini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki askeri operasyonların ardından hızlı bir siyasi çöküş bekleyen Netanyahu hükümeti ve Trump yönetimi için "soğuk duş" etkisi yarattı.

Haber kaynaklarına göre Barnea, askeri darbelerin veya saldırıların tek başına yeterli olmadığını, rejimin değişmesi için halkın ve iç dinamiklerin organize olacağı uzun bir sürece ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu değerlendirme, İsrail ve ABD’nin bölgedeki stratejilerini daha uzun vadeli ve temkinli bir zemine çekmek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

Turan Yiğittekin
