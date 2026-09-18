Mossad'ın Fransa Cumhurbaşkanlığının Orta Doğu danışmanının telefonunu hacklediği iddia edildi

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Fransız Challenges dergisi, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Fransa Cumhurbaşkanlığının diplomatik ofisindeki Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Cattuti'nin telefonunu hacklediğini ileri sürdü.

Challenges dergisinin Fransız diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mossad'ın Cattuti'nin telefonunu hacklediği bir güvenlik kontrolü sırasında ortaya çıktı.

Cattuti, Filistin yönetimi tarafından gönderildiğini düşündüğü sahte bir e-postaya cevap verince oltalama tekniğiyle hacklendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığının (Elysee Sarayı) diplomatik ofisi, hacklenme iddiası hakkında "hatalar içeren bu bilgiyi doğrulamadığını" bildirdi.

Cattuti, Fransa Cumhurbaşkanlığının diplomatik ofisindeki Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanlığına şubat ayında başlamıştı.

Bu olay, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği ve on binlerce kişinin cep telefonuna sızılmasını sağlayan Pegasus casus yazılımı nedeniyle yaşanan "Pegasus skandalını" hatırlattı.

Kaynak: AA