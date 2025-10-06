Haberler

Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar

Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar
Güncelleme:
MİT'in istihbari çalışmalarına göre, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek, borçları nedeniyle ismini değiştirerek 2020 yılında "Pandora Dedektifliği" adlı şirketi kurdu. Bu şirket üzerinden faaliyet yürüten Çiçek'in, daha sonra İsrail gizli servisi Mossad'la irtibat kurarak casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinasyonunda yürütülen ortak operasyonda, İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BORÇ BATAĞINDAN AJANLIĞA

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, borçları nedeniyle ismini değiştirdiği ve 2020 yılından itibaren "Pandora Dedektifliği" adlı bir şirket kurarak faaliyet göstermeye başladığı belirlendi. Araştırmalarda Çiçek'in, İsrail'in çevrimiçi operasyon merkezinde görev yapan "Faysal Rasheed" kod adlı Mossad ajanıyla irtibat kurduğu tespit edildi. Rasheed'in, kendisini yurt dışında faaliyet gösteren bir hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Çiçek'le iletişime geçtiği öğrenildi.

4 GÜNLÜK TAKİP VE 4 BİN DOLARLIK ÖDEME

Rasheed'in, Çiçek'ten İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivisti takip etmesini istediği ve bu görev karşılığında 4 bin dolar değerinde kripto para ödediği belirlendi. Çiçek'in talimat doğrultusunda 1-2 Ağustos tarihlerinde İstanbul Başakşehir'deki bir sitede keşif yaptığı, güvenlik kameralarınca da tespit edildi.

CASUSLUK ZİNCİRİ: AVUKAT DİP VE MUSA KUŞ BAĞLANTISI

Soruşturma dosyasına göre Serkan Çiçek, daha önce İsrail'e bilgi sızdırdığı için 19 yıl hapis cezası alan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile birlikte çalıştı. Dip'in kamu kayıtlarındaki kişisel verilere yasa dışı erişim sağlayarak bu bilgileri dedektifler aracılığıyla Mossad'a sattığı, karşılığında maddi menfaat elde ettiği ileri sürüldü. Ayrıca Dip'in dijital materyallerinde yapılan ön incelemelerde yeni casusluk delillerine ulaşılabileceği değerlendirilirken, her iki şüpheli de "askeri ve siyasal casusluk" kapsamında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

OPERASYONUN ARKA PLANI

MİT'in tespitlerine göre, Mossad ajanı Faysal Rasheed, Türkiye'deki hedefleri hakkında bilgi toplamak için yerel bağlantılar üzerinden para karşılığı bilgi sızdıran dedektiflerle çalışıyordu. Serkan Çiçek'in, bu faaliyetler kapsamında Mossad'ın saha operasyonlarında aktif rol aldığı, çektiği görüntü ve raporları kripto para karşılığında Rasheed'e gönderdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
