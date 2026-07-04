Rusya: Moskova'yı Hedef Alan 28 İha'yı İmha Ettik
Rus hava savunma güçleri, Moskova'yı hedef alan 28 insansız hava aracını düşürdü. Belediye Başkanı Sobyanin, enkaz çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
MOSKOVA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Rus hava savunma güçlerinin cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Moskova'yı hedef alan 28 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cuma gecesi başkente doğru ilerleyen 8 İHA'nın daha düşürüldüğünü belirtti.
Sobyanin, "Acil servis ekiplerinin enkazdaki çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Xinhua