Rusya'da "Moskova Moda Haftası"nın 6'ncısı başladı

Rusya'nın öncü moda etkinliklerinden biri olan Moskova Moda Haftası, Türkiye dahil farklı ülkelerden katılımcılarla 6. kez kapılarını açtı. 19 Mart'a kadar sürecek olan etkinlikte toplam 300 tasarımcının koleksiyonu sergilenecek.

Rusya'nın önde gelen moda gösterimlerinden "Moskova Moda Haftası" yerli ve Türkiye dahil farklı ülkelerden markaların katılımıyla başladı.

Manej Sergi ve Toplantı Merkezi'nde, Moskova Belediyesinin desteği ve Moda Fonu organizasyonuyla 6'ncısı gerçekleştirilen Moskova Moda Haftası'nda Rus ve yabancı tasarımcılar bir araya geliyor.

19 Mart'a kadar sürecek etkinlikte, Rus tasarımcılarının yanı sıra Türkiye, Çin ve İspanya gibi ülkelerden uluslararası markaların da yer alacağı toplam 300 tasarımcının koleksiyonu sergilenecek. 80'den fazla moda gösterisinin düzenleneceği etkinlik boyunca film gösterimleri, modayla ilgili seminerler ve konferanslar yapılacak.

İlk gün defilelerin düzenlendiği moda haftasında, gösterime katılan modacıların yüzde 70'ini Moskovalı tasarımcılar oluşturuyor.

Ayrıca, bazı yerli ve yabancı tasarımcıların ürünleri, etkinliğin düzenlendiği yerde açılan teşhir salonunda satışa sunuluyor.

Kaynak: AA / Ali Cura
