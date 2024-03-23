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Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall konser salonunda dün akşam yapılan terör saldırısında en az 93 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, olayın failleri yakalandı.

4 TERÖRİST DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile görüşen FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırının ardından sosyal medyadan açıklamada bulunan terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü paylaşımında; Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını belirtti.

Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı

MEDVEDEV'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Öte yandan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi. Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır" ifadesini kullandı.

"ÖLÜME ÖLÜM"

Medvedev ayrıca şunları kaydetti: "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Fth 1903:

Putin bunları ibreti alem olsun diye kızıl meydanda asar geçmiş olsun

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sinan çayırcı:

Asarsa iyi .

yanıt33
yanıt2
Mert Kafkas Sahin:

İslamla teroru Yanyana koydurtan bu alcak yobazlara lanet olsun

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Murat Çengel:

siz şimdi naneyi yemedinizmi

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4
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İsmail Öz:

Not edin! Ramazan Kadirov efendiyi götürürler…

7
5
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Erkan Spor:

Hazırlayın Kızıl meydanı !!Bu sadece Rusya için değil diğer ülkeler de bu tür eylemleri yapan yüzlerce masum sivil insanı acımasızca öldüren bu mahlukları ülkelerinin en önemli meydanlarında gerekeni yapmalıdırlar..

7
2
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faruk merttürk:

Kara kaplı defter çok doldu.

3
1
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Narter Nart:

Ölüme göze alıp; katliam yapan ve akabinde kaçan teröristlerin sağ sağlim yakalanması çok düşündürücüdür. Soğuk kanlılıkla masum insanları öldür. Sonrasında kaç ve sonrasında ölmeyi göze alamadan teslim ol.. yakalan... sormak lazım bu ayak ne ayak...

2
0
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