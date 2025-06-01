Moskova'da Osmanlı Matbu Eserlerin Tanıtımı Yapıldı

Moskova'da Osmanlı Matbu Eserlerin Tanıtımı Yapıldı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk Osmanlı matbu eserlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte, 16 nadir eser katılımcılara sunuldu ve sergi iki hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk matbu eserlerin tanıtımı yapıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü ile Lenin Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezinin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Yağcı ve Lenin Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezi Müdür Yardımcısı Mihail Melanyin ve davetliler katıldı.

İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ve Moskova'da bulunan ilk Osmanlı matbu eserleri tanıtımının yapıldığı etkinlikte, Rusya'da tespit edilen ve Lenin Kütüphanesi'nde yer alan söz konusu 16 matbu Osmanlı eseri katılımcılara gösterildi.

Tanıtımı yapılan nadir eserler, Lenin Kütüphanesi'nin sergi salonunda ziyarete açıldı.

Sergi, iki hafta boyunca açık kalacak.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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