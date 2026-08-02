Moskova'da meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 21'e yükseldi

Rusya Terörle Mücadele Komitesi, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada yaralananların sayısının 21'e çıktığını bildirdi.

Komiteden, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Kimliği belirsiz bir kadının meydandaki restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığı, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada hayatını kaybedenler, patlayıcıyı restorana sokmaya çalışan kadın, buna izin vermeyen güvenlik görevlisi ve bir ziyaretçidir. Olayda, 21 kişi çeşitli derecelerde yaralandı." bilgisi verildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, dün başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Bazı Telegram kanallarında, patlamanın olduğu bölgedeki restoranda bir Rus generalin doğum gününün kutlandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA