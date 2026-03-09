Rusya: Moskova'yı Hedef Alan 6 İha'yı Düşürdük

MOSKOVA, 9 Mart (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma kuvvetlerinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru hareket eden 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.

Sobyanin pazar günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Acil servis personeli, İHA enkazının düştüğü yerde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, uçuş güvenliği nedeniyle Moskova'nın Zhukovsky Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini ve daha sonra bu kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise aynı gün erken saatlerde yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma kuvvetlerinin Moskova saatiyle 14.00 ile 18.00 arasında Ukrayna'ya ait 170 İHA'yı önleyip imha ettiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua