Morityus'tan Chagos Adaları anlaşması için İngiltere'ye dava hazırlığı

Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam, Chagos Adaları anlaşmasının onay sürecindeki gecikme nedeniyle İngiltere'ye karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Ramgoolam, Morityus'ta bir gazeteye yaptığı açıklamada, hükümetin Chagos meselesinde hukuki seçenekleri araştırdığını ve uluslararası hukuk kuruluşlarıyla görüşmelere başladıklarını belirtti.

Morityus'un Hint Okyanusu'ndaki Chagos takımadalarının resmen devrini beklediğini aktaran Ramgoolam, hafta başında yapılan toplantıda gecikmenin ele alındığını vurguladı.

Anlaşma onaylanırsa İngiltere, Hint Okyanusu'ndaki Chagos takımadalarının mülkiyetini Morityus'a devredecek, üs kiralamaya ise devam edecek.

İngiltere Başbakanı Starmer, Chagos Adaları yasa tasarısını geri çekmişti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Chagos Adaları'nın Morityus'a devrini öngören yasa tasarısını, ABD'den gelen sert tepkilerin ardından 26 Ocak'ta geri çekmek zorunda kalmıştı.

Chagos Adaları'nın Morityus'a devrini öngören yasa tasarısı, ABD ile yapılan ve İngiltere'nin adalar üzerindeki egemenliğini teyit eden anlaşmayı ihlal edebileceği uyarıları üzerine ertelendi.

Trump, Diego Garcia anlaşmasını hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözde 'harika' NATO müttefikimiz İngiltere, hiçbir gerekçe yokken, ABD için hayati öneme sahip Diego Garcia Adası'nı Morityus'a vermeyi planlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "zayıflık" olarak nitelediği bu adımın Çin ve Rusya tarafından izlendiğini ileri sürerek, şunları kaydetmişti:

" İngiltere'nin son derece önemli bir toprağı elden çıkarması büyük bir aptallıktır ve Grönland'ın neden edinilmesi gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun bir zincirine eklenen bir başka halkadır."

İngiltere, Chagos Adaları'nı Morityus'a devredeceğini duyurmuştu

İngiltere, yaklaşık 150 yıl sömürdüğü Morityus'a bağlı Chagos Adaları'nı, 1965'te ayırarak Britanya Hint Okyanusu Toprağı ilan etmişti.

Bu tarihten 3 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden Morityus, Diego Garcia'nın da bulunduğu Chagos Adaları'nın Morityus'tan koparılması kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yasal yollar aramaya başlamıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2019'da Chagos Adaları'nın Morityus'tan ayrılmasını hukuka aykırı bulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da adaların Morityus'a iade edilmesi çağrısı yapmıştı.

İngiltere, üzerinde ABD ile ortak kullandığı bir üssünün bulunduğu Chagos Adaları'nı 2024'te Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.

Morityus ve İngiltere, Mayıs 2025'te adaların devri anlaşmasını imzalamış, Diego Garcia Üssü'nün İngiltere tarafından kullanımı 99 yıllığına kira sözleşmesine bağlanmıştı.

Sözleşmeye göre, İngiltere'ye üs kullanımını 99 yıl sonunda 40 yıl daha uzatma hakkı tanınmıştı.

Anlaşma, iki ülke parlamentolarındaki onay süreçleri tamamlanmadığı için hala yürürlüğe girmedi.