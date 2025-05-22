Moritanya ve Türkiye Arasında Turizm Alanında İş Birliği Güçleniyor

Moritanya ve Türkiye Arasında Turizm Alanında İş Birliği Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanı Zeinebou Mint Ahmednah ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, 'Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi Sertifika Programı'na katıldı. İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanı Zeinebou Mint Ahmednah ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan, "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi Sertifika Programı"na birlikte katıldı.

Bakan Tekin, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirterek, bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanı Sayın Zeinebou Mint Ahmednah ile birlikte ikili görüşme gerçekleştirdik, ardından Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi Sertifika Programı'na katıldık. İkili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki iş birliğimizi güçlendirme hususunda Sayın Bakan ile mutabık kaldık. Bu hususta çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu programın, ilişkilerimizdeki yükselen ivmeyi artırmasını ve somut anlamda yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu vesileyle sürece destek veren başta Sayın Bakan olmak üzere, TİKA ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

87 yaşındaki ünlü iş insanı gittiği hastaneden kaçırıldı! İşte o anlar
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı

İnan Kıraç'a ne oldu? Hastaneden kafa karıştıracak açıklama
İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı

İBB'ye operasyon üstüne operasyon! Çok sayıda tutuklama
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
PFDK'den rakip takıma hakaret eden Çağdaş Atan'a 2 maç men

TFF'den rakip takıma hakaret eden teknik adama men cezası
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.