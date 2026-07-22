BM: Moritanya açıklarında alabora olan teknedeki en az 143 kişi öldü ya da kayboldu

Birleşmiş Milletler (BM), Moritanya açıklarında 180'den fazla kişinin bulunduğu bir teknenin alabora olması sonucu 38 kişinin kurtarıldığını, en az 143 kişinin ise hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu bildirdi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gambiya'dan yola çıkan, 180'den fazla kişiyi taşıyan ve Moritanya açıklarında alabora olan tekneye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Moritanya Sahil Güvenlik ekiplerinin, denizde 25 günün ardından 18 Temmuz'da Nouadhibou kenti açıklarında alabora olan teknedeki 38 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin 1 kişinin cansız bedenine ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, en az 143 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu ifade edildi.

Açıklamada, olay nedeniyle IOM'nin "derin üzüntü" duyduğu belirtilerek, bu olayla yıl başından bu yana Batı Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gitmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısının 168'e çıktığı aktarıldı.

IOM Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Sylvia Ekra, yaptığı açıklamada, bu gibi olayların önlenmesi için daha güçlü bölgesel işbirliğinin yanı sıra güvenli ve düzenli göç yollarına erişim sağlanması çağrısı yaptı.