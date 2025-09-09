"Love Story", "Tonight", "Love Is a Circle" ve "Last Song" gibi birçok esere imza atan Yunan besteci, prodüktör ve müzisyen Monsieur Minimal, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Atina'da yaşayan Minimal, 15 Kasım'da 30. yılını kutlayan Roxy Club'da hayranlarıyla buluşacak.

Monsieur Minimal

Asıl adı Christos Tsitroudis olan ve sahne adı olarak Monsieur Minimal'i kullanan sanatçı, Yunanistan'ın önde gelen indie pop müzisyen ve bestecileri arasında yer alıyor. Giannitsa doğumlu sanatçı, profesyonel müzik kariyerine 2008'de yayımlanan ilk albümü "Lollipop" ile başladı ve bu çalışmasıyla kısa sürede beğeni topladı.

Sanatçının, synth-pop ve lo-fi türlerini 1980'lerin nostaljik estetiğiyle birleştirdiği minimalist ve akılda kalıcı melodileri, müzikal kimliğinin temelini oluşturuyor.

Kariyeri boyunca "Smile" ve "Love Story" gibi çok sayıda sevilen esere imza atan Monsieur Minimal, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı, "Pasta Flora" albümünü Yunanistan'ın yakın geçmişine ve çocukluk anılarına ithaf etti.

Monsieur Minimal, melankoli ve neşeyi harmanladığı özgün müzik tarzıyla, modern Yunan pop sahnesinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.