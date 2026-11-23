Molly Meldrum'un 83 yaşında hayatını kaybettiği menajerlik şirketince bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralyalı müzik yapımcısı Molly Meldrum'un 83 yaşında hayatını kaybettiği menajerlik şirketi tarafından açıklandı. ABC'ye konuşan arkadaşı sanatçının birkaç gündür bulunduğu hastanede öldüğünü söyledi, Başbakan Albanese ise Meldrum'un müzik kültürünün parçası olduğunu belirtti.
Avustralyalı müzik yapımcısı, eleştirmen ve televizyoncu Molly Meldrum'un 83 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
ABC News'un haberine göre, Meldrum'un menajerlik şirketi Profile Talent Management'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Avustralyalı müzik yapımcısı, eleştirmen ve televizyoncu Meldrum'un 83 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Meldrum'un ABC'ye konuşan yakın arkadaşı ise sanatçının birkaç gündür bulunduğu hastanede hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Meldrum'un Avustralyalı sanatçılara hep destek verdiğini vurgulayarak, "(Meldrum) Avustralya müzik kültürünün ayrılmaz parçası haline geldi." ifadesini kullandı.
"Countdown" adlı uzun soluklu müzik programının sunucusu olarak da akıllara kazınan Meldrum, 2011'de merdivenden düşmesi sonucu beyin hasarı yaşamıştı.