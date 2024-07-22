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Moldovalı Gülcan Tutar, kilim kursunda Türk kültürünü öğretiyor

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Adana'da yaşayan ve Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Moldovalı Gülcan Tutar, kilim kursuna katılanlara Türk kültürünün geleneksel motiflerini dokumayı öğretiyor. Müslüman olmaya karar veren ve kilim dokumaya merak saran Tutar, 2016'da usta öğreticilik belgesi aldı ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim veriyor.

Adana'da yaşayan ve Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Moldovalı Gülcan Tutar, kilim kursuna katılanlara Türk kültürünün geleneksel motiflerini dokumayı öğretiyor.

Tatilde tanıştığı Salim Tutar ile 24 yıl önce evlenen Moldovalı Aliona Focsuc, Saimbeyli ilçesinde yaşamaya başladı.

Müslüman olmaya karar veren ve Gülcan adını alan Tutar, zaman içinde kilim dokumaya merak sardı.

Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan Tutar, bu konuda kendini her geçen gün geliştirerek 2016'da usta öğreticilik belgesi aldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticilik yapmaya başlayan Tutar, eğitim verdiği kursiyerlerine kilim dokumayı öğretiyor.

Gülcan Tutar, gazetecilere, Saimbeyli kilimlerinin tanıtımına katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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