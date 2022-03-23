Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti - Haberler

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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Croitor ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Su ile makamında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Croitor, Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti.

Vali Su da bu tür ziyaretlerin kültürlerin kaynaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Su'yu ziyaret etti

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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