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Moldova'da Seçimler İkinci Tura Kaldı, AB'ye Katılımda Kıl Payı zafer

Moldova'da Seçimler İkinci Tura Kaldı, AB'ye Katılımda Kıl Payı zafer
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Moldova'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, AB'ye katılım referandumunda halkın yüzde 50,39'u 'evet' oyu verdi. AB yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, referandum sonuçlarının kazanıldığını belirtti. Rusya'nın müdahale iddiaları ise uluslararası alanda tepki topladı.

Moldova'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. AB'ye katılım için yapılan referandumda ise sonuç kıl payı farkla "evet" oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana halkın Batı ve Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında bölündüğü Moldova'da dün düzenlenen referandumda zafer, kıl payı da olsa AB yanlılarının oldu. Sandıkların yüzde 99'unun açıldığı ülkedeki geçici sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 50,39'u ülkenin AB'ye katılma hedefinin anayasaya dahil edilmesi yönünde oy kullandı. Seçmenlerin yüzde 49,61'i ise Avrupa Birliği'ne "hayır" dedi.

AB yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, referanduma ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "AB'ye üyelik yönündeki verilen mücadelenin kazanıldığını" söyledi. Sandu, Moskova'nın ülkedeki referandumun sonuçlarını etkilemeye çalıştığı iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Yaklaşık 300 bin oyun satın alındığına ilişkin kanıtlar" olduğunu belirten Sandu, "yabancı güçlerin de içinde olduğu suç grupları tarafından yalan ve propaganda yayılması için" milyonlarca euro harcandığını ifade etti. Sandu, "Ülkemizde özgürlük ve demokrasiye yönelik benzersiz bir saldırı ile karşı karşıyayız" dedi.

Rusya'ya referanduma müdahale suçlaması

Rusya'nın Moldova'daki referandumun sonuçları etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialar uluslararası düzeyde de tepki topladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, "Bu oylama, Moldova'daki demokratik süreci istikrarsızlaştırmak için Rusya ve temsilcilerinin daha önce görülmemiş şekildeki müdahale ve yıldırma girişimleri altında yapıldı" diye konuştu.

Alman hükümeti ise "Rusya'nın yoğun biçimde seçimlere tesir etme çabasının çok endişe verici" olduğunu açıkladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) de yine yurt dışından müdahale çabaları ile dezenformasyon girişimlerine dikkati çekti. AGİT, hem referandum hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iyi şekilde organize edildiğini vurgularken, işleyişte ve idari kaynakların kötüye kullanımında bazı sorunlar tespit edildiğini belirtti.

Rusya ise uluslararası toplumdan gelen " Moldova'ya müdahale ve dezenformasyon" iddialarını reddederken, Moldova seçimlerinin "özgür olmayan ortamda yapıldığını" ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapıldı

Ülkenin AB'ye yakınlaşmasına ilişkin referandumun yanı sıra Moldova'da hafta sonunda cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapıldı. AB yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu oyların yüzde 42'sini alarak ilk turda gereken çoğunluk olan yüzde 51'e ulaşamadı.

Sandu'nun en yakın rakibi Rusya yanlısı, Gagavuz Türklerinden Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) adayı Aleksandr Stoyanoglo da oyların yüzde 26'sını aldı. Böylece her iki adayın 3 Kasım'da cumhurbaşkanlığı için ikinci turda yarışacağı açıklandı.

Reuters, AFP,dpa/ETO,JD

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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