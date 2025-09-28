Moldova'da Milletvekili Seçimi Sürüyor: Yurt Dışında Uzun Kuyruklar

Moldova'da milletvekili seçimi için oy verme işlemi sürüyor.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkedeki seçime katılım oranı yüzde 44'ü geçti.

Buna göre, seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler geçerli kabul ediliyor.

400 binden fazla Moldova vatandaşının yaşadığı ve 2 oylama yerinin açıldığı Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere, birçok ülkede oylarını kullanmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin izlediği seçimde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yurt dışındaki bazı sandıklarda bomba ihbarı yapıldığı, bu konuda gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Seçimdeki parti yetkilileri oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı Maya Sandu, kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) katıldığı seçimde, oyunu başkent Kişinev'de kullandı.

Oylama sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sandu, Moldova vatandaşlarını seçime katılmaya davet ederek, "Sıkıntıda olan Moldova'nın oyunuza ihtiyaç var. Oyunuzla ülkemizi kurtarabilirsiniz. Yarın geç olabilir. Hırsız ve hainlerin geleceğimizi satmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Seçim sürecine müdahale girişimlerinin tespit edildiğini kaydeden Sandu, ilgili kurumların bu konuda gerekli adımları atacağını söyledi.

Sandu ayrıca, Facebook üzerinden paylaştığı görüntüde de seçimde ihlaller tespit ettiklerini belirterek, "Seçmenlerin sandıklara arabalarla taşınması, bomba tehditleri, suç örgütlerinin çalışması, oy pusulalarının değiştirilmesi gibi ihlaller var." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullanan eski Cumhurbaşkanı ve Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) Başkanı İgor Dodon da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı'yı seçime müdahale etmekle suçlayarak, "Bu çok yanlış bir adım. Partimiz hem Doğu hem de Batı ile iyi ilişki kurmaktan yana." dedi.

Seçimde 14 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor.

Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar da yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek.

Seçim mücadelesinin iktidardaki Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloğu arasında geçmesi bekleniyor.