Moldova'da ülkeye alınmamasına sinirlenen şahıs, havalimanında ateş açtı: 2 ölü

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, ülkeye alınmaması üzerine sinirlenerek silah ateş açtı. Birkaç kişiyi de rehin alan saldırgan, 2 güvenlik görevlisini öldürdü. Saldırgan şahıs yaralı halde gözaltına alındı.