Moldova'da ülkeye alınmamasına sinirlenen şahıs, havalimanında ateş açtı: 2 ölü
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Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, ülkeye alınmaması üzerine sinirlenerek silah ateş açtı. Birkaç kişiyi de rehin alan saldırgan, 2 güvenlik görevlisini öldürdü. Saldırgan şahıs yaralı halde gözaltına alındı.
Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, ülkeye girişine izin verilmemesi üzerine silahla ateş açtı.
BİRKAÇ KİŞİYİ REHİN ALDI
Saldırgan birkaç kişiyi rehin alırken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Havalimanına güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
2 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ
Moldova özel kuvvetlerinin başlattığı operasyonda ateş açan şahıs yaralanarak gözaltına alındı. Olayda hayatın kaybeden 2 kişinin havalimanında görevli olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel