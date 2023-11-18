Modifiyeli araçlar hakkında uyarı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifiyeli araç sürücülerine "Modifiyeli araçlar hem bizlere hem de çevreye zarar verdiği gibi aracınızın ömrünü de kritik biçimde kısaltır" uyarası yaptı.

Düzce'de modifiyeli araçlara yönelik denetimler ara vermeden devam ediyor. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürüleri uyardı. Yapılan uyarıda "Modifiye adı altında araçların kaportalarında, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler, ummadığınız anda kaza yapmanıza neden olur. Modifiyeli araçlar hem bizlere hem de çevreye zarar verdiği gibi aracınızın ömrünü de kritik biçimde kısaltır" denildi. - DÜZCE