ModifiyeFest 2025 Gaziantep’te Başladı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ModifiyeFest 2025, birbirinden renkli modifiye araçların gösterisiyle başladı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce modifiye araç sahibi ve otomobil tutkunları bir araya geldi.

Etkinlikte araç sahipleri, kendi tasarımlarını ve modifikasyon yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gazetecilere, modifiyenin bir kültür olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu kültürü Gaziantep'ten dünyaya tanıtacağız. Seçimden önce bir söz vermiştim. O sözümü yarın akşam canlı yayınla açıklayacağım. Biz bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Çünkü Şehitkamil'in genç bir belediye başkanı var. Gençler gibi düşünebilen bir belediye başkanı var. Biz bu gece burada bunun ateşini yakacağız. İnşallah bu duman Avrupa'ya kadar gidecek. Herkes araçlarını süsleyip buraya gelmiş, hepsine teşekkür ediyorum."

Adıyaman'dan gelen Cihangir Çalışkan ise aracını sergilemek için etkinliğe geldiğini belirterek, "Aracım Japon işi. Yurt dışından getirdiğim malzemelerle aracımın içi ve dışını kendim dizayn ettim." dedi.

Konuşmaların ardından modifiyeli araçlarla drift gösterisi sunuldu.

ModifiyeFest 2025, yarın sona erecek.

