Hindistan Başbakanı Modi ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Yeni Delhi'de görüştü

Hindistan Başbakanı Modi ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yeni Delhi'de ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Rubio, Trump adına Modi'yi Beyaz Saray'a davet etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaptıkları görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Dört günlük resmi ziyaret kapsamında Yeni Delhi'ye gelen Rubio'yu kabul eden Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, "Hindistan-ABD Kapsamlı Küresel Stratejik Ortaklığı" kapsamında işbirliği, ikili ilişkilerin ilerletilmesi, bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin ele alındığını aktaran Modi, "Hindistan ve ABD, küresel fayda için yakın çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Görüşmeye katılan ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da X paylaşımında, tarafların, güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmenin yollarını istişare ettiğini aktardı.

Gor, Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump adına Modi'yi Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

Rubio'nun Yeni Delhi ziyareti kapsamında Japonya, Avustralya ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla Quad toplantısına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
