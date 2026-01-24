İstanbul'da inşa edilen modern camiler, Rami Kütüphanesi'nde ele alındı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, " İstanbul'un Camileri, Türkiye'de Modern Cami Arayışları ve Kınalıada Camisi" başlıklı programda konuştu.

Subaşı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, modern camiler arasında çok kötü örnekler olduğuna dikkati çekerek, "Adeta dinin toplumdaki etkilerini silmek için inşa edilen yapılar var." eleştirisinde bulundu.

İslam fıkhının, İslam sanatlarına ve mimarisine de tarihte yön verdiğini belirten Subaşı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra vezirlerinin yaptığı Murat Paşa Camisi, Mahmut Paşa Camisi, Davut Paşa Camisi ve Rum Mehmet Paşa Camisi'nin üsluplarının mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

Bir kültürde dilin çok önemli olduğunun altını çizen Subaşı, "Bizim fikri yapımızı oluşturacak olan dildir. Onun için edebiyata, şiire, mimariye çok önem vermemiz lazım. Osmanlıcayı kesinlikle bilmemiz lazım. Mümkün olduğunca Osmanlıca olarak kitapları okumak lazım. Halide Edip Adıvar'ın romanları da buna dahil." diye konuştu.

Prof. Dr. Subaşı, bugün birçok alanda sorun yaşanıyorsa bunun kültürel değerlerin kayboluşundan kaynaklandığına işaret ederek, "Sadece mimari boyutta değil, cami içindeki ibadet kısmında da sıkıntılar yaşıyoruz. Artık mimarideki değer anlayışı, cami içindeki değer anlayışıyla aynı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kınalıada Camisi'nin inşa ediliş sürecinden de bahseden Subaşı, dünya tarihinde bir ilçeden ilçeye cami taşınması diye bir şey görülmediğine dikkati çekti.

Programı yöneten hattat ve vaiz Zeki Korkut ise "Tarihi Süreçte Cami Mimarisi" başlıklı sunumda dört halife döneminden bugüne kadar inşa edilen cami örneklerini göstererek, ilk mimari süsleme denemelerinin Hz. Osman döneminde başladığını söyledi.

Korkut, modern cami yapılarında en çok minarelerin ve kubbelerin mağdur edildiği yorumunu yaparak, "Modern cami minarelerinin neredeyse tamamının üzerine şerefe eklenmediği için maalesef çıkıp ezan okunacak durumda değil. Bu yüzden desibel ayarı iyi yapılmamış hoparlör sistemiyle devam ediyoruz." dedi.

Osmanlı'da mimaride ve mekanda birlik arayışının benimsendiğini aktaran Korkut, "Şam'daki Ümeyye Camisi ve Selçuklu camilerinde mekan, direkli neflerle genişletilmiştir. Osmanlı'da ise saf nizam bozulmasın diye cami direklerden arındırılarak, yapının taşıyıcı unsurları kubbeye ya da fil ayaklarına aktarılmıştır. İslam'da saf nizam hakikaten çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren program, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.