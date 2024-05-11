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MLKP Terör Örgütü Yöneticisi Sıtkı Güngör Hakkında Dava Açıldı

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MLKP terör örgütü yöneticilerinden olduğu öne sürülen Sıtkı Güngör hakkında 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Güngör'ün örgütsel faaliyetlerin sürekliliğini sağladığı ve örgüt mensuplarına para gönderdiği belirtildi.

MLKP terör örgütü yöneticilerinden olduğu öne sürülen Sıtkı Güngör hakkında 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sıtkı Güngör'ün, cezaevi içi örgütsel faaliyetlerin sürekliliğini sağladığı, örgütten kopmaları önlemeye yönelik örgüt mensuplarına para gönderdiği tespitine yer verildi.

İddianamede, sanık Güngör'ün evinde yapılan aramada cezaevinden gönderilen çok sayıda mektubun bulunduğu belirtilirken, Güngör'ün 2014'ten itibaren kullandığı adresin Interpol tarafından "yeşil" kategoriyle aranan ve üst düzey örgüt mensubu olduğu değerlendirilen "Eylem" kod adlı Serpil Arslan ile aynı ikamet adresi olduğu kaydedildi.

Güngör'ün MLKP'nin Marmara bölgesi sorumlusu olduğuna ilişkin gizli tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, "Devrim" kod adlı örgüt mensubunun Güngör hakkında, "Bana göstermiş olduğunuz şahsı Sıtkı Güngör olarak tanırım. MLKP'nin Marmara bölgesi sorumlusu olduğunu biliyorum. Marmara bölgesinde yapılacak olan legal, illegal tüm eylem talimatlarını bu şahıs verirdi." dediği aktarıldı.

İddianamede, sanığın farklı tarihlerde HDP'li Figen Yüksekdağ Şenoğlu'na ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu ile 19 örgüt mensubuna yaklaşık 70 bin lira para gönderdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Sanık Güngör'ün iddianamede yer verilen ifadesinde, 2020'de Çiçek Otlu'ya gönderdiği 1400 liralık paraya ilişkin, "Kendisi yaklaşık 25 yıllık arkadaşımdır. Aynı zamanda gönül birlikteliğimiz vardır. Şu an DEM Parti'den milletvekilidir. Kendisi bahse konu tarihlerde cezaevindeyken, cezaevine giderek kişisel ihtiyaçları için vermiş olduğum paradır." dediği kaydedildi.

İddianamede herhangi bir terör örgütüyle irtibatı olmadığını, para transferlerini örgüt kapsamında yapmadığını savunan Güngör'ün, suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Güngör'ün "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sıtkı Güngör, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Güncel

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