MKE, Yerli Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni Başarıyla Test Etti

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) A.Ş. tarafından günümüzde artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, yerli mühendislikle geliştirilen ' Mke Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi', test atışını ilk kez Konya'da yaptı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "Tolga sisteminin lansmanını İDEF'te yapmıştık. Orada 3D animasyon bir filmle konsepti ile anlatmıştık. Ama burada gerçek atışlarla, gerçek hedeflere ve gerçek senaryolarla uygulama fırsatı bulduk. Buradaki kullanılan her bir katmandaki yani, gerek 12.7 kalibre gerek, 12.7 çok namlulu gerek, 20 milimetreyle bütün bunların hepsi insansız kulelerde ve otomatik takiple gerçekleşen atışlar oldu" dedi.

600 yıllık silah ve mühimmat tasarım, üretim ve geliştirme tecrübesiyle uçtan uca çözüm sunan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), artan mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, 'MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni üretti. MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ilk test atışı ise Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya'da konuşlu Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda yapıldı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve askeri yetkililerin gözlemci olarak izlediği atışlar başarıyla tamamlandı.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, şunları söyledi:

"Tolga sisteminin lansmanını İDEF'te yapmıştık. Orada 3D animasyon bir filmle konsepti ile anlatmıştık. Ama burada gerçek atışlarla, gerçek hedeflere ve gerçek senaryolarla uygulama fırsatı bulduk. Buradaki kullanılan her bir katmandaki yani, gerek 12.7 kalibre, gerek 12.7 çok namlulu, gerek 20 milimetreyle bütün bunların hepsi insansız kulelerde ve otomatik takiple gerçekleşen atışlar oldu. Burada bir yabancı müşteri devletin, Ukrayna'da yoğun olarak kullanılan bir dron türüne ilişkin hedefe etkisini görme talebi oldu. Onu karşılamak adına da burada o hedefin bir benzerini uçurarak ona da atış yapmış olduk."

ÇELİK KUBBENİN ALT KATMANI DRON SAVUNMA ALTYAPISI RESMEN KURULDU

Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu sistemi başardıklarını söyleyen Keleş, "Türkiye'nin ilan ettiği o çelik kubbenin alt katmanı, yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma, dron savunma altyapısı Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu çünkü; dron tehditleri çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu. Dronsavar sistemleri özellikle 'Hard-kill' dediğimiz yani vurarak düşürülmesi başarılması çok zor bir iş; ama Makine Kimya'nın burada avantajı, Makine Kimya hem uçtan mühimmata çok hakim bir firma. Dolayısıyla silah ve mühimmat işlemesini burada düzgün bir şekilde yaparak hedefe gitme konusunda da en şanslı firmaydı. Biz de bütün bu birikimlerimizi kullanarak hem ülkemiz için çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu problemi çözmüş olduk hem de uluslararası arenada da ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduk" dedi.

'TOLGA'YI BİRÇOK ÜLKENİN TEMSİLCİSİ İZLEYECEK

Keleş, "Buradaki bu gösteriden sonra belli takvimlerde pek çok ülkeye bu gösterileri yapıyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye'deki askeri ateşeleri de davet etmek suretiyle bu yeteneklerimizi bütün dünyaya sergilemiş olacağız. Bugün burada öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı bir şekilde sonuçlanması, hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla hatta çoğu ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide hedeflerin bertaraf etmesi çok ciddi bir başarı oldu ve bu da ciddi bir öz güven kazandırdı. İnşallah bu öz güvenle sistemin seri üretim tarafında da altyapı çalışmalarını tamamladık. Hızlı bir şekilde seri üretime de geçebilecek durumdayız. Hem işin mühimmat tarafında hem de silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız" diye konuştu.