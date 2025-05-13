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MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki Patlama Davasında Yargılama Devam Ediyor

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki Patlama Davasında Yargılama Devam Ediyor
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Ankara Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından, 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, bilirkişi raporundaki suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, celse arasında bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini, söz konusu rapora tarafların itiraz dilekçesi sunduklarını bildirdi ve ardından savunma için sanıklara söz verdi.

Sanık Aynur Karabaş, bilirkişi raporunda çalışanlara iş güvenlik eğitimi vermediğine dair tespitin gerçeği yansıtmadığını savunarak, eğitim verdiğine dair belgeleri önceki celselerde dava dosyasına sunduğunu belirtti.

Diğer tutuksuz sanıklar Kuntay Karabacak, Durdu Uğur Şık, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy da bilirkişi raporunda geçen suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Ardından söz verilen sanık avukatları da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek yazılı savunma için süre istedi.

Müşteki avukatları da bilirkişi raporuna kısmen itiraz ederek bazı sanıkların "tam kusurlu" olması gerektiğini savundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve müdafilerine bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Olayın geçmişi ve ceza istemleri

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen patlamada, işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip paketlenemediği ve depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın yaşandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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