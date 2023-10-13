MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası Davasında Sanıklar Savunma Yaptı

Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili davada sanıklar savunma yaptı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadeleri mahkeme tarafından dinlendi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmaya, öğle arasının ardından devam edildi. Fabrika müdürü tutuksuz sanık Durdu Uğur Şık, patlayıcı üretim takım lideri tutuklu sanık Ahmet Atasoy ve asit, dinamit üretim takım lideri tutuklu sanık Oktay Armağan, mahkeme heyetine savunmalarını verdi. Fabrika müdürü Şık, iş sağlığı güvenliği uzmanının kendisine bağlı olmadığını söyleyerek, "Bir şirket tarafından hizmet satın alırdık. İş sağlığı güvenliği uzmanının cumartesi, pazar gelerek çalışma yapma gibi bir yükümlülüğü yoktur. Patlamayı genel müdür yardımcımızın beni araması üzerine öğrendim. Patlamanın gerçekleştiği yerde herhangi bir sızıntı olması halinde dedektör vardır. Patlama gerçekleştikten sonra 2'nci bir iş sağlığı güvenliği uzmanı görevlendirildiğini duydum" dedi.

Patlayıcı üretim takım lideri tutuklu sanık Ahmet Atasoy, "Günlük her kameranın kontrol edilmesi mümkün değildir. Risk analizlerinde ve bina önlerinde iki tane personel tanımlanmıştır. Patlamanın gerçekleştiği zaman diliminde fabrikada değildim" ifadelerini kullandı.

Asit, dinamit üretim takım lideri tutuklu sanık Oktay Armağan da patlamada ölen Mehmet Kutlu'nun girilmemesi gereken yere 5 kişiyle girdiğini söyledi. Armağan, "4 aydır tutukluyum. Ailem ve ben mağduruz, 3 çocuğum var. Elmadağ küçük bir yer, herkes hakkımızda katil diyormuş. Ailem de bu konuda yaftalanmış durumda. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy hakkında delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verip, duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.