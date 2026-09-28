MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki kazada ölen Ferhat Öz Kırıkkale'de toprağa verilecek

ANKARA'nın Etimesgut ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden bakım onarım işçisi Ferhat Öz'ün (31) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Kırıkkale'ye götürüldü.

MKE Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde dün rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 2'si ağır 4 personel yaralandı. Yaralılardan Ferhat Öz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. MKE'de yaklaşık 3 yıldır çalışan Ferhat Öz'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Öz'ün cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Ferhat Öz, bugün ikindi namazı sonrası memleketi Kırıkkale'deki Nokta Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı