MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi
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Ankara Adliyesi Gözaltına alınan zanlı Taraftarların tezahürat etmesi .MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi.
Ankara Adliyesi
Gözaltına alınan zanlı
Taraftarların tezahürat etmesi .MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Alican Ocak - Güncel