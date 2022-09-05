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MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

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Ankara Adliyesi Gözaltına alınan zanlı Taraftarların tezahürat etmesi .MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesi

Gözaltına alınan zanlı

Taraftarların tezahürat etmesi .MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Alican Ocak - Güncel

Ankara Adliyesi MKE Ankaragücü Beşiktaş Güncel Haberler

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