MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi Güncel Haberler Ankara Adliyesi Gözaltına alınan zanlı Taraftarların tezahürat etmesi .MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesi Gözaltına alınan zanlı Taraftarların tezahürat etmesi .MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Alican Ocak Ankara Adliyesi MKE Ankaragücü Beşiktaş Güncel Haberler

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