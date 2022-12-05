MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonları devam ediyor. Son operasyon ile MİT, terör örgütüne önemli bir darbe indirdi.

MİT'TEN SURİYE'DE NOKTA OPERASYONU

MİT'in Suriye'de yaptığı operasyon ile PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi. Mislih, etkisiz hale gelmesinden önce Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize etmiş ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirlenmişti.

KASIM AYI TERÖRLE MÜCADELE VERİLERİ PAYLAŞILDI

Bakanlık Konferans Salonu'nda Bakanlığın faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyerek Kasım ayına ilişkin engellenen terör faaliyetleri hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İç güvenlik operasyonlarıyla 2022 Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 50'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam 1.205 operasyon düzenlenmiştir.

DAĞ KADROSUNDAN 1O TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ