MİT ile polisten ortak operasyon; saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Güncelleme:
Malatya'da MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonda, yılbaşı eylemi hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin yakalandı. Yapılan incelemelerde, Burtakuçin'e ait dijital materyallerde DEAŞ'a yönelik birçok belge ve iletişim tespit edildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Malatya'da düzenlediği ortak operasyonda, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin yakalandı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı için DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar sonucunda İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, şüpheliye ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. İncelemeler sonucunda DEAŞ'lı Burtakuçin'e ait materyallerde; DEAŞ'a ait yazılımların, DEAŞ'ın sözde bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyalarının, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

