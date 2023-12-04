MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i,...
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi. - ANKARA