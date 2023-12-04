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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i,...

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı YPG PKK Suriye Güvenlik Terör 3. Sayfa Güncel Haberler

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