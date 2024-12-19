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MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü

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MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde Cezire bölge genel sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan MİT'ten Suriye'de bir nokta atışı daha geldi. Kamışlı'ya düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde Cezire bölge genel sorumlusu Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 14 YAŞINDAYKEN KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebiyle hedef listesine aldı.

MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü

İDEOLOJİK FAALİYETLERDEN SORUMLUYDU

PKK'nın Suriye'deki kadın kadrolarının idaresinde görevli olan Kızılkaya, gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Kızılkaya, Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü

ÖRGÜTLEME EĞİTİMLERİ VERİYORDU

Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize eden Kızılkaya, özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü

NOKTA OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde genel sorumlusu Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile harekete geçen MİT, Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü

MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Helal olsun aslanlar te zek koktu hevaller :))

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıTurgay Cosgun:

Sakın diri almayın gördüğünüz yerde imha edin ,kılıcınız keskin olsun..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Cecekoğlu:

Her gün birinizi bir gün hepinizi…MİT’in ayağına taş değmesin aslanlarım benim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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