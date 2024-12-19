MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü

Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan MİT'ten Suriye'de bir nokta atışı daha geldi. Kamışlı'ya düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde Cezire bölge genel sorumlusu Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 14 YAŞINDAYKEN KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebiyle hedef listesine aldı.

İDEOLOJİK FAALİYETLERDEN SORUMLUYDU

PKK'nın Suriye'deki kadın kadrolarının idaresinde görevli olan Kızılkaya, gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Kızılkaya, Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

ÖRGÜTLEME EĞİTİMLERİ VERİYORDU

Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize eden Kızılkaya, özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

NOKTA OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde genel sorumlusu Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile harekete geçen MİT, Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.