MİT'ten PKK/KCK'ya Darbe: Terörist Halil Yiğit Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde askeri istihbarat sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2007 yılında Şırnak kırsalında örgütsel faaliyetlerine başlayan 'Hogir Pirosi' kod adlı Halil Yiğit, 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katıldı. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu olan terörist Yiğit, askeri/ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içinde silahlı faaliyet yürüttü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK/KCK mensupları tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı eylemlere katılan terörist, 2014'te Silopi halkından gasbettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı. 2016 yılında Cudi bölgesinde ve Silopi'de faaliyet yürüten terörist, tim komutanı olarak Hendek-Barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemleri organize etti. 2018'de Suriye'de YPG içinde faaliyet gösterdi ve son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçerek, örgütün askeri istihbarat kadrosunda yer aldı.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yiğit, MİT'in hedef listesine alındı. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Yiğit, adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve PKK/KCK'nın sözde Gara askeri istihbarat sorumlularından olan terörist etkisiz hale getirildi.