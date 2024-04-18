MİT ve Emniyet DHKP-C'nin sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı
MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda DHKP-C'nin sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri başarılı bir operasyonla daha teröre darbe vurdu.
YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU
Geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan ve hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.