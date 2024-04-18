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MİT ve Emniyet DHKP-C'nin sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı

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MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda DHKP-C'nin sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri başarılı bir operasyonla daha teröre darbe vurdu.

YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU

Geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan ve hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Netherill:

vur vur dağcı komando hey paraşütçü komando :D bu tek hücrelilerin yakalandıktan sonraki pozlarına çok gülüyorum ya nasılda masum masum duruyor :D

17
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Çavuş Kenan:

Ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içeo sorada hainlik eden en sonunda hak ettiğini yaşar.

8
0
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Bulent Levent:

Meeeeeee meeeeeeeéeeeeee

3
5
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Kellecihalil:

Fazla meleme kurbana az kaldi alirlar aşağı sonra

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