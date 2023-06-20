MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan, terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Rıdvan Ulugana, Irak'ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı ve 2011-2013 yıllarında Amanoslar'da faaliyet yürüterek, bölgedeki eylemlere katıldı. 2014'de Suriye'ye geçerek Afrin'de kurulan 'Operasyon Kuvvetler Komutanlığı'nda sözde tabur komutanı olan Ulugana, daha sonra PKK/YPG'nin Afrin'deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan terörist, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını verdi. Geçmişte örgütün sözde özel güç biriminde sabotajcı olarak faaliyet yürütmesi nedeniyle terör eylemleri gerçekleştirme konusunda uzman olan terörist Ulugana, 2018 yılından bu yana Suriye/Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüttü ve örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımlarını organize etti.

Terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu olan terörist Ulugana, güvenlik güçlerine yönelik eylemleri nedeniyle MİT tarafından öncelikli hedef olarak belirlendi. 'Karker Soğaneke', 'Karker Tolhildan' ve 'Tolhildan Afrin' gibi çeşitli kod isimleri kullanan Ulugana, saha ajanları tarafından takibe alındı. Ancak teröristin, son dönemde bölgede yürütülen başarılı operasyonlar nedeniyle son derece hassas davrandığı ve nadiren dışarı çıktığı belirlendi. Sahadan aldığı istihbari bilgiler üzerine detaylı planlama yapan ve ardından operasyon kararı alan MİT, Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.