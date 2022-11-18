MİT, PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi Güncel Haberler -Etkisiz hale getirilen teröristin fotoğrafları MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi. -Etkisiz hale getirilen teröristin fotoğrafları MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaynak: AA / Güncel Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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